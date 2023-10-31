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      Jordan

      女子夹克

      ¥979
      ¥1,299
      24% 折让

      沙漠黄/沙漠黄
      Sky J Mauve/Sky J Mauve
      黑/黑

      寒冷天气令人期待的事情， 就是可以开始穿夹克了。 Jordan 女子夹克采用立领和绗缝设计，打造立体造型。 合成材质填充物，缔造保暖感受。

      • 显示颜色： 沙漠黄/沙漠黄
      • 款式： FB5150-277

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