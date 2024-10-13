Jordan

女子夹克

¥759
¥999
24% 折让

工装风格，日常佳选。Jordan 女子夹克采用结实耐穿设计，结合宽松版型，搭配贴袋和隐藏式拉链开襟，彰显时尚利落风范。袖口配有品牌标志按扣设计，增添机能风美感，经久耐穿。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FN5351-010

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