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      Jordan

      女子机能风工装半身裙

      ¥549

      帆白
      釉粉

      穿上 Jordan 女子机能风半身裙，为造型增添实用格调。这款梭织斜纹半身裙采用正面大口袋和金属配件，彰显时尚机能范。弹性后腰设计，缔造舒适贴合感。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FN5699-133

      尺寸与尺码

      标准版型：经典休闲

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