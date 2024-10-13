Jordan

女子校园风长袖上衣

¥349
¥499
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深藏青/足球灰/白色
古棕色/牛津粉/白色

Jordan 女子长袖上衣采用柔软棉料和落肩设计，结合宽松衣身和衣袖，为关键部位缔造宽松舒适感受，彰显橄榄球格调。 融入 Jordan 元素，尽显运动风范。

  • 显示颜色： 深藏青/足球灰/白色
  • 款式： FV7183-410

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