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      Jordan

      女子梭织宽松版型短袖上衣

      ¥499

      灰黑
      传奇中褐

      经典版型，混搭新意。Jordan 女子梭织短袖上衣采用加大侧边开衩设计，饰有刺绣 Jumpman 标志，焕新升级传统纽扣设计，大胆演绎经典基本款。

      • 显示颜色： 灰黑
      • 款式： FN5767-045

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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