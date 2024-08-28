Jordan

女子梭织宽松版型短袖上衣

¥319
¥499
36% 折让

灰黑
传奇中褐

经典版型，混搭新意。Jordan 女子梭织短袖上衣采用加大侧边开衩设计，饰有刺绣 Jumpman 标志，焕新升级传统纽扣设计，大胆演绎经典基本款。

  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： FN5767-045

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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