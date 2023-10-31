跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan

      女子梭织短裤

      ¥279
      ¥449
      37% 折让

      大气浅粉/天体金/法国蓝
      帆白/团队金/海藻棕

      复古风来袭。从顺滑面料到链状缝制字样“MJ”，Jordan 女子梭织短裤焕新演绎复古风范。侧边口袋设计，方便储物。从经典 Wings 线条汲取设计灵感，融入传统设计元素。

      • 显示颜色： 大气浅粉/天体金/法国蓝
      • 款式： DZ3344-610

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。