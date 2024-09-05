不同场合，一件搞定。Jordan 女子梭织短裤采用梭织斜纹面料，结合拉链门襟与按扣，塑就经典外观；腰部后侧融入弹性设计，帮助保持舒适。左侧裤脚刺绣“MJ”标志，低调彰显 Jumpman 风范，让你的整体造型简约又有型。

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