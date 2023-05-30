跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan

      女子梭织长裤

      ¥379
      ¥549
      30% 折让

      冰蓝/白色
      黑/黑/白色

      Jordan 女子梭织长裤质感轻盈，缔造休闲舒适的穿着感受。梭织面料结合利落外观，塑就无拘运动体验；正面口袋令手机和其他基本物品触手可及。低调 Jumpman 标志经典隽永，是你的挚爱之选。

      • 显示颜色： 冰蓝/白色
      • 款式： DV1453-411

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。