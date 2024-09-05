Jordan

女子梭织长裤

¥359
¥549
34% 折让

微绿/烟灰玉色
黑/烟灰

Jordan 女子梭织长裤采用贴袋和按扣拉链门襟设计，焕新升级标准长裤。弹性腰部可随行而动，弹性裤管口结合恰到好处的裤长，尽显运动鞋魅力。

  • 显示颜色： 微绿/烟灰玉色
  • 款式： DZ3376-394

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