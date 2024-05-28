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      Jordan

      女子梭织长裤

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      传奇中褐
      灰黑

      Jordan 女子梭织长裤有许多值得你喜欢的元素：直筒裤型，搭配弹性后腰设计；正面裤腿搭配针裥元素；贴袋设计灵感源自工装；裤脚内侧拉链设计，可供轻松切换造型，亦可随心秀出潮鞋。多种匠心细节融入经典百搭剪裁，打造挚爱的长裤之选。

      • 显示颜色： 传奇中褐
      • 款式： FN5447-244

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