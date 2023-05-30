跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan

      女子梭织长裤

      ¥379
      ¥549
      30% 折让

      黑/烟灰
      沙漠黄/天体金

      Jordan 女子梭织长裤采用贴袋和按扣门襟设计，焕新升级标准长裤。 弹性腰部可随行而动，弹性裤管口结合恰到好处的裤长，尽显运动鞋魅力。

      • 显示颜色： 黑/烟灰
      • 款式： DZ3376-010

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。