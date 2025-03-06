Jordan

女子球衣

¥399

黑/校园红/白色
白色/校园红/校园红

穿上宽松 Jordan 女子球衣，彰显伟大球员风采。 轻盈网眼布，营造出色透气性；罗纹领口与袖窿，打造经典球场风范。

  • 显示颜色： 黑/校园红/白色
  • 款式： HJ0045-010

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