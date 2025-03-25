Jordan

女子紧身背心连衣裙

¥449

黑/白色/白色
校园红/白色/白色
藤黄/白色/白色

Jordan 女子紧身背心连衣裙采用罗纹设计，弹性适中，妥帖包覆身形。可调节细肩带，打造理想贴合感；胸前刺绣品牌标志，助你轻松驾驭不同场合。

  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： HJ0063-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。