Jordan

女子纽扣短袖衬衫

¥419
¥649
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Jordan 女子纽扣短袖衬衫灵感源自经典篮球热身衬衫，采用运动风版型，塑就日常穿搭佳选。采用纽扣式开襟和宽松版型，供你随心调节造型，令你跃升时尚新高度。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HF6421-010

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