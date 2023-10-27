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      穿上 Jordan 女子羽绒外套，不惧寒冷天气。 羽绒填充物，保暖舒适；腰部内置弹性抽绳和可调节袖口设计，可供自主调节造型。 正面大号口袋，便于随身存放零食。

      • 显示颜色： 海藻棕
      • 款式： FB5086-392

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