很冷吗？ 穿上 Jordan 女子羽绒外套，尽享温暖感受。 该全长拉链开襟夹克采用耐穿梭织面料，添加羽绒填充物，舒适保暖，助你轻松度过漫长冬季。 耐穿锦纶表层、内置罗纹袖口和按扣挡风片等匠心细节，塑就出众外观。充绒量：335 克（M码）

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