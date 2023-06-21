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      Jordan

      女子衬衫式夹克

      ¥879
      ¥1,049
      16% 折让

      浅赭
      黑

      Jordan 女子衬衫式夹克旨在致敬 JORDAN 品牌，彰显荣耀风范。厚实斜纹面料结合超宽松版型，塑就非凡舒适的穿着感受，搭配全长按扣开襟和袖口按扣设计。整版印花塑就瞩目观感，彰显多年来 Jordan 的传奇标志。

      • 显示颜色： 浅赭
      • 款式： DX0385-812

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

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