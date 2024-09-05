Jordan

女子辣妹风紧身背心连衣裙

¥309
¥449
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Jordan 女子背心连衣裙兼具柔软质感和利落造型，精致百搭。罗纹针织面料融入少许氨纶，令你随行而动。正面左侧开衩设计颇具匠心巧思，增添点睛细节。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DZ3347-010

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