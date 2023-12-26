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      Jordan

      女子运动夹克

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      Sky J 浅橄榄黄
      黑

      缎面运动夹克，谁穿谁好看。Jordan 女子运动夹克饰有刺绣 Jumpman 标志，为经典外观锦上添花。休闲版型结合插肩衣袖设计，彰显运动风范，为衣橱再添人气百搭之选。

      • 显示颜色： Sky J 浅橄榄黄
      • 款式： FB5154-340

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