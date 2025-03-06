Jordan

女子运动夹克

¥909
¥1,099
17% 折让

黑/健身红
古棕色/传奇浅褐

穿上 Jordan 女子运动夹克，彰显迈克尔·乔丹风范。 光泽感缎面、条纹罗纹细节和精致刺绣元素，提升造型格调。 锦纶里料结合宽松版型，便于叠搭。 即刻上身，轻松驾驭不同场合。

  • 显示颜色： 黑/健身红
  • 款式： FV7138-010

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