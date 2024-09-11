Jordan

女子运动夹克

¥999

波尔多酒红色/白色
黑/帆白

Jordan 女子运动夹克宽松舒适，从复古教练夹克汲取设计灵感，致意流行条纹长筒袜和毛圈布汗带的那个时代。采用耐穿梭织棉料，搭配弹性下摆和罗纹衣领及袖口。正面刺绣图案尽展传统风范，升级造型格调。

  • 显示颜色： 波尔多酒红色/白色
  • 款式： FN5787-610

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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