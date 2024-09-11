Jordan

女子针织上衣

¥349

白色/黑
黑/白色

Jordan 女子针织上衣采用经典舒适设计结合短款剪裁，满足你的所需。柔软罗纹面料弹力适中，搭配紧身版型，塑就舒适贴合感受。此外，刺绣 Jumpman 设计，增添精致的 Jordan 格调。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FV7090-100

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