Jordan

女子针织夹克

¥549
¥699
21% 折让

Jordan 女子针织夹克为你的造型增添新颖气息，同时不失时尚格调。 这款舒适针织夹克专为叠搭设计，衣身和衣袖采用宽松设计，营造舒适自信的穿着体验。

  • 显示颜色： 氧化绿/黑/白色
  • 款式： FV7105-366

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。