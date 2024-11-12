Jordan

女子针织运动裤

¥509
¥599
15% 折让

黑/白色/白色
传奇浅褐/黑/黑

渴望舒适的穿着感受？ Jordan 女子针织运动裤采用顺滑针织面料与直筒裤腿设计，搭配弹性腰部和针裥细节，缔造非凡舒适的穿着感受，是居家休闲和与朋友小聚的理想之选。

  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： FV7102-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。