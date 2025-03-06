Jordan

女子长袖针织上衣

¥399

小马棕/白色
黑/白色

Jordan 女子长袖针织上衣采用柔软华夫格针织面料搭配企领设计，舒适升级。利落修身版型结合领口拉链开襟设计，无论单穿还是作为打底穿着，皆可让你倍感舒适。

  • 显示颜色： 小马棕/白色
  • 款式： HF9469-231

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