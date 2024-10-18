Jordan

女子长袖针织上衣

¥249
¥349
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柔软舒适，富有弹性。Jordan 女子长袖针织上衣采用罗纹面料结合紧身版型和 V 字形翻领设计，打造休闲自信造型，适合日常穿着。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV7192-010

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