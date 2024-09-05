Jordan

女子长袖针织上衣

¥259
¥399
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Jordan 女子长袖针织上衣采用利落修身版型，可与衣橱其他单品搭配穿着。企领设计结合弧形下摆，巧搭贴合身形的柔软罗纹面料，彰显精致醒目风范。

  • 显示颜色： 灰桃红
  • 款式： FN5400-209

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