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      Jordan

      女子长袖针织上衣

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      帆白
      灰黑
      灰桃红

      Jordan 女子长袖针织上衣采用利落修身版型，可与衣橱其他单品搭配穿着。企领设计结合弧形下摆，巧搭贴合身形的柔软罗纹面料，彰显精致醒目风范。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FN5400-133

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