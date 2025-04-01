Jordan

女子长袖针织连衣裙

¥349
¥499
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Jordan 女子长袖针织连衣裙采用企领设计，彰显时尚利落风范，无论是工作日还是周末休闲活动，皆可轻松驾驭。柔软罗纹面料弹性适中，搭配领口拉链开襟设计，助你打造多变造型。

  • 显示颜色： 小马棕/白色
  • 款式： HF9478-231

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