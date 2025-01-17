Jordan

女子马甲

¥829
¥999
17% 折让

君王/黑
黑/白色

Jordan 女子马甲采用经典设计，塑就冷天叠搭佳选。 不易撕裂梭织外层，轻盈耐穿。 搭配轻盈合成材质填充物，营造舒适温暖感受。

  • 显示颜色： 君王/黑
  • 款式： FV7150-815

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