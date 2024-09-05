Jordan

女子T恤

¥239
¥349
31% 折让

煤黑
椰奶色

Jordan 女子T恤采用厚实挺括的优质棉料，结合宽松版型，塑就舒适质感。饰有迈克尔·乔丹的标志性球衣号，彰显你对这位传奇运动员的热爱之情。

  • 显示颜色： 煤黑
  • 款式： HJ3963-060

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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