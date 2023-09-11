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      Jordan

      女子T恤

      ¥299

      调色暗灰/黑
      Sky J 浅紫/激光蓝
      黑/白色

      让美丽自信常伴你左右。Jordan 女子T恤采用休闲版型，颇具匠“新”巧思，在衣领侧下方饰以你挚爱的座右铭“MAKE THEM LOOK”，让你在照镜子时不禁欣然一笑。

      • 显示颜色： 调色暗灰/黑
      • 款式： FD0103-063

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