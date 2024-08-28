Jordan 女子T恤舒适休闲，设计灵感源自迈克尔·乔丹对汽车的热爱，塑就T恤佳选。 采用针织棉料，质感柔软，结合轻微落肩设计和宽松版型，营造舒适穿着体验。 图案设计旨在致敬上海的天际线、迈克尔·乔丹的 23 号球衣以及他的冠军荣耀。

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