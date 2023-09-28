跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan

      婴童加绒套头连帽衫和长裤套装

      ¥569

      理想穿搭，简约省心。Jordan 婴童加绒套头连帽衫和长裤套装为小小球员轻松打造协调造型，塑就舒适包覆体验。两件单品均采用加绒针织面料，质感柔软舒适；连帽衫采用休闲剪裁，便于叠搭；配套锥形长裤搭配弹性腰部，舒适贴合。

      • 显示颜色： 健身红
      • 款式： FV2667-687

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。