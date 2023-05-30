跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan

      婴童连体衣、头带和学步袜套装

      ¥179
      ¥269
      33% 折让

      黑
      白色

      Jordan 婴童套装中的连体衣以球衣为灵感源泉，采用无袖设计，专为未来的篮球小将打造。透气网眼布棉料，轻柔呵护宝贝肌肤；肩部和底部设有按扣，方便穿脱或更换。 头带的设计灵感源于汗带，采用毛圈布面料，搭配魔术贴粘扣，塑就舒适贴合感，外加配套学步袜，打造和谐统一的运动风造型。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FQ0723-010

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。