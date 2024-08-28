Jordan

婴童连体衣、针织帽和学步袜套装

¥259
¥399
35% 折让

健身红
泡沫粉

Jordan 婴童套装采用经典设计风格，饰有灵感源自篮球球衣的细节。两件连体衣、两双学步袜加上一顶配套帽子，缔造轻松自在的日常穿着体验。

  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： DJ4370-687

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