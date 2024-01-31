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      Jordan

      婴童连体衣、针织帽和学步袜套装

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      Jordan 婴童套装包含一件长袖连体衣、一顶配套帽子和一双学步袜，打造柔软亲肤的基本装备。 连体衣采用叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： CT3072-100

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