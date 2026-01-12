Jordan
幼童三合一两件套夹克
43% 折让
Jordan 幼童三合一两件套夹克包含一件马甲和一件全长拉链开襟连帽衫，兼具实穿性和百搭外观。马甲采用轻盈锦纶面料结合全长拉链开襟设计，内搭连帽衫，打造舒适穿着体验。全长拉链开襟连帽衫采用柔软摇粒绒面料，舒适非凡；风帽开口、袖口和下摆巧搭弹性包边设计，帮助锁住热量。每件单品均可单穿，亦可叠穿，为孩子营造出众温暖感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR0016-010
产品细节
- 马甲设有大号口袋，两侧搭配插手口袋
- 马甲：面布：100% 锦纶。里布/填充物：100% 聚酯纤维。全长拉链开襟连帽衫：面布：100% 聚酯纤维。帽子里布：100% 棉
- 马甲：手洗。全长拉链开襟连帽衫：可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
