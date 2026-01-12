Jordan 幼童三防羽绒马甲采用梭织聚酯纤维面料，巧搭整版绗缝缝线和柔软羽绒填充物，塑就温暖舒适的穿着体验。全长拉链开襟设计，可轻松内搭连帽衫或毛衣；弹性下摆，帮助稳固衣身。魔术贴粘扣式翻盖口袋搭配侧边插手口袋，便于安全收纳小物件；马甲经拒水处理，帮助孩子在小雨中保持干爽。

