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      Jordan

      幼童加绒套头连帽衫

      ¥429

      健身红
      黑

      Jordan 幼童加绒套头连帽衫采用柔软加绒针织面料结合休闲剪裁，便于轻松叠搭；巧搭纹理图案设计，灵感源自迈克尔·乔丹穿着的球衣。 风帽设计，舒适非凡；落肩设计，塑就休闲穿着感；罗纹袖口和下摆，帮助稳固衣身。 可搭配不同 Jordan 下装，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 健身红
      • 款式： FV3207-687

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