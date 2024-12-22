Jordan 幼童加绒撞色缝线上衣和长裤套装采用由棉和聚酯纤维混纺而成的加绒面料，为孩子轻松打造风格统一的日常造型。 休闲插肩上衣采用领口拉链开襟设计。配套长裤采用弹性腰部，舒适贴合；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，缔造舒适稳固的穿着感受。

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