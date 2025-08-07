以 Jordan 幼童季后赛T恤和网眼布短裤套装轻松为孩子打造出众型格，助力暖天尽情畅玩。 T恤采用棉和聚酯纤维混纺面料，结合经典短袖版型和圆领设计，易于穿搭。 配套聚酯纤维网眼布短裤透气性出众，搭配弹性腰部，舒适贴合。

以 Jordan 幼童季后赛T恤和网眼布短裤套装轻松为孩子打造出众型格，助力暖天尽情畅玩。 T恤采用棉和聚酯纤维混纺面料，结合经典短袖版型和圆领设计，易于穿搭。 配套聚酯纤维网眼布短裤透气性出众，搭配弹性腰部，舒适贴合。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。