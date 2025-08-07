 
Jordan 幼童季后赛T恤和网眼布短裤套装 - 健身红

Jordan

幼童季后赛T恤和网眼布短裤套装

20% 折让

以 Jordan 幼童季后赛T恤和网眼布短裤套装轻松为孩子打造出众型格，助力暖天尽情畅玩。 T恤采用棉和聚酯纤维混纺面料，结合经典短袖版型和圆领设计，易于穿搭。 配套聚酯纤维网眼布短裤透气性出众，搭配弹性腰部，舒适贴合。


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： II2533-687

其他细节

两件单品均可与孩子衣橱里的其他单品混搭

产品细节

  • T恤：60% 棉/40% 聚酯纤维。短裤：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
