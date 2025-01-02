穿上 Jordan 幼童无缝绗缝羽绒夹克，让孩子在人群中脱颖而出。采用有别于常规整版绗缝图案的整版压纹图案，彰显低调风范。添加柔软鸭绒填充物，舒适保暖；休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭。侧边口袋，便于存放小物件；风帽设计，提供出众包覆效果。

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