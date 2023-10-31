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      Jordan

      幼童棒球球衣

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      白色
      健身红

      Jordan 幼童棒球球衣采用网眼布面料，灵感源自迈克尔·乔丹先后效力于伯明翰男爵队和芝加哥白袜队的棒球时光，助力孩子轰出一记全垒打。正面按扣设计，便于轻松叠搭，实现多种造型方式，如掖入下装，彰显经典棒球服风范，或自然下垂，打造休闲外观。可搭配不同 Jordan 裤装，打造风格统一的运动造型，或搭配牛仔裤，彰显街头型潮。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： FQ0568-100

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