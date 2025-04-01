Jordan

幼童珊瑚绒衬里经编针织夹克

¥419
¥499
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Jordan 幼童珊瑚绒衬里经编针织夹克的设计灵感源自经典运动夹克，采用经编针织面料，搭配柔软珊瑚绒里料，舒适又温暖。 休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭；口袋设计，可供存放小物件；落肩样式，营造轻松穿着感。

  • 显示颜色： 中橄榄绿
  • 款式： IH8596-222

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