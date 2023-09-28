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      Jordan

      幼童羽绒工装夹克

      ¥999

      麻黄
      黑

      Jordan 幼童羽绒工装夹克采用翻盖口袋设计， 是孩子的不二之选。 梭织锦纶面料巧搭绗缝设计，结合羽绒填充物，保暖舒适。 休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭；风帽设计，提供温暖包覆感受；多个口袋，可供安全存放现金、钥匙等小物件。

      • 显示颜色： 麻黄
      • 款式： FV2822-200

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