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      Jordan

      幼童羽绒马甲

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      Jordan 幼童羽绒马甲采用柔软的羽绒填充物，带来保暖效果而不增加滞重感，堪称理想之选。全长拉链开襟设计搭配休闲剪裁，便于内搭运动衫、毛衣或T恤；大号口袋搭配魔术贴粘扣翻盖，可供安全存放小物件。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV2873-010

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