Jordan 托特包有何出众之处？采用耐用 CORDURA® 不易撕裂面料，为随身物品提供安全的存储空间。双向拉链主袋空间宽敞，内设笔记本电脑保护套和拉链口袋，营造井然有序的储物空间。正面拉链口袋，可安全收纳钥匙或手机等小物件，方便随时取用；侧边水壶袋，可供存放饮品。提手设计，打造便捷携带方式。无论是需要携带装备奔赴赛场，还是需要一个宽敞的旅行包，该款托特包皆能应你所需。

显示颜色： 黑

款式： IB8462-010