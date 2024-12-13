Jordan 托特包，展现 Air Jordan 传奇冒险旅程。采用耐用的帆布面料，搭配宽敞拉链主袋，可在外出购物时携带，抑或用于存放健身时的更换衣物。加长提手缔造舒适的肩背体验；内置口袋可收纳小物件，方便随时取用，无需在主袋中来回翻找。

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